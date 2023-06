"Mai più disastri" Passo dopo passo il grido silenzioso dell’intera comunità

È stato l’ultimo 29 giugno scandito dall’attesa. L’ultimo passato a camminare verso l’unica speranza che restava tra le macerie: "Giustizia per Viareggio". Era la fine di luglio del 2009 ed era trascorso appena un mese dall’esplosione di quella bomba sui binari. Da quel treno carico di liquido infiammabile lasciato libero di correre tra le case su un carro malmesso, che si è imbizzarrito alle porte della stazione seminando distruzione tutt’intorno. Quelle tre parole, “Giustizia per Viareggio“ condensate in uno striscione, aprirono l’infinito corteo che accompagnò allora i viareggini fino a ciò che restava di via Ponchielli dopo l’Apocalisse. E sono le stesse tre parole che li hanno guidati ieri, dopo quattordici anni, nella lunga camminata civile dalla stazione alla “Casina dei ricordi“, che conserva le storie delle 32 vite negate al futuro dal disastro ferroviario.

Quattordici anni fa però non potevamo, o non volevamo, immaginare che il tempo avrebbe fiaccato, con la prescrizione e i ritardi accumulati nell’ultimo miglio, un po’ di quella speranza. Che Viareggio, diventata città simbolo della battaglia per la giustizia e la sicurezza, un faro per le altre città martiri, però non può perdere. Ed è per per questo che ieri, come ogni 29 giugno, è tornata camminare per le sue strade avvolte dal silenzio incrinato dal fischio dei treni che racconta della nostra tragedia ma senza concedere, alla tragedia, l’immeritato privilegio di mostrarsi vinti.

Si è ritrovata per spingere, con un passo che vale per diecimila, la speranza. A sostenere i familiari delle 32 vittime della strage, “Il mondo che vorrei“, verso l’ultima salita. Verso il 28 novembre, quando si terrà la prima udienza della Cassazione Bis. Quando la giustizia sarà chiamata per l’ultima volta a stabilire le responsabilità del disastro ferroviario, già cristallizzate in quattro gradi di giudizio che hanno condannato il sistema dei trasporti ferroviari per l’assenza di controlli e di un piano di prevenzione del rischio. Sostenere Marco, Daniela, Silvano, Luciana, Valentina, Veronica, Antonia... verso l’ultima promessa fatta ai loro figli, fratelli, genitori... "Mai più". Mai più disastri per negligenza.

Ogni viareggino, ogni persona presente ieri e nei 29 giugno passati, è dunque un mattoncino di quel muro che si è alzato per difendere la speranza e la memoria di chi non ha trovato riparo nell’inferno della notte di San Pietro e Paolo. Un muro compatto che invoca protezione per chi ancora vive in una casetta affacciata sui binari della ferrovia. In una strada, qualunque nel mondo, come via Ponchielli. Ed è questo l’impegno per i 29 giugno che verranno, finita l’attesa, e per cui c’è ancora tanta strada fare: "Mai più". Due parole che si scontrano ancora con la realtà, fatta di rischi che ancora corrono sui binari, come hanno raccontato i ferrovieri proprio davanti alla stazione. E con le storie degli altri disastri, che insieme a quelli di Viareggio, hanno segnato il Paese. Prima e dopo il 29 giugno 2009. Dal ponte Morandi al Moby Prince, dal Vajont al terremoto dell’Acquila. Dal crollo delle Torri Pilota di Genova alla valanga di Rigopiano. Fino al comitato Matteo Valenti, sempre vicino ai familiari della strage.

Promuovere la cultura della prevenzione è dunque l’impegno che si è rinnovato ieri sera in via Ponchielli, di fronte alle trentatue sedie occupate dal solo ricordo di chi non è stato protetto. Di fronte ai trentadue rintocchi di campana che, nome dopo nome, sono diventati memoria. Un impegno, col futuro, per cui vale la pena non scoraggiarsi. Perché, come scrisse Mario Monicelli dopo il lutto della sua Viareggio, "Parte dal basso la voglia di un Paese nuovo, coeso, che reclama una classe dirigente all’altezza dei tempi". Il tempo passa, "Ma Viareggio non dimentica" e continua a reclamare.

Paolo Di Grazia

Martina Del Chicca