"Mai integrata col gruppo" Lettera della maggioranza all’ex assessore Bertonelli

"Caro ex assessore Vanessa Bertonelli (nella foto) non ti sei mai integrata col gruppo. Ti auguriamo un buon lavoro dall’opposizione". E’ il gruppo consiliare di maggioranza ad inviare una missiva all’ex componente di giunta. "Fin dall’inizio – comincia – ci siamo concentrati sulla questione usi civici, consapevoli che la materia era delicata. Abbiamo fatto incontri, chiesto pareri ad autorevoli professionisti. Tu non c’eri o quelle rare volte che eri presente, non formulavi nemmeno una domanda. Spesso, negli ultimi mesi, ci chiedevamo di quanta pazienza doveva avere il sindaco per non essere riuscito a farti capire che un gruppo si confronta, si scontra per arrivare a decidere qualcosa di comune accordo o, altrimenti, per acquisire consapevolezza dell’insanabilità di certe posizioni e, a quel punto, chi non riesce a risolvere nello stesso modo le legittime perplessità, prende determinate decisioni, in linea con la propria irrinunciabile posizione. Talvolta abbiamo giudicato l’atteggiamento del sindaco fin troppo protettivo e paziente nei tuoi confronti, eri un componente della giunta che, al momento in cui c’era da assumersi delle responsabilità, non ci comunicava nemmeno che non sarebbe stata in assise al nostro fianco. Il sindaco ha sempre affermato che sugli usi civici avremmo cercato una conciliazione che portasse beneficio a tutti. Tu zitta o assente"