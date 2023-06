Magia dei tappeti di segatura È la festa del Corpus Domini

CAMAIORE

Camaiore e il suo centro storico, come ogni anno, sono tornati ad accogliere la tradizione artistica più profondamente radicata. Una notte davvero magica, quella tra sabato e domenica, illuminata dai colori e dal fascino dei Tappeti di Segatura, che hanno ornato le strade in occasione del Corpus Domini. Diciassette creazioni di segatura colorata, con lunghezze che arrivano fino a 30 metri, a cui i Maestri Tappetari hanno lavorato a partire dalle 18 di sabato pomeriggio e poi per tutta la notte fino alle prime luci dell’alba, in attesa di essere distrutte dalla processione di fedeli, presieduta, così come la santa messa, dal’arcivescovo Paolo Giulietti.

Da qui l’incredibile valore dell’effimero: è l’affascinante spettacolo di ciò che nasce e muore nel giro di poche ore, permettendo di essere vissuto soltanto in un unico ed irripetibile appuntamento. L’evento, sentito e attesissimo, è organizzato dal Comune e dall’Associazione Tappeti di Segatura, presieduta da Massimiliano Turba: i Maestri Tappetari lavorano incessantemente per mesi alla realizzazione di questi veri e propri quadri: dal primo bozzetto all’intaglio degli stampi, ovvero pannelli di compensato traforati, fino alla preparazione e colorazione della ‘pula’, la segatura colorata, che, a Camaiore, riesce a riprodurre un’amplissima gamma di sfumature cromatiche e tonalità diverse.

Tutti i Tappeti, come tutti gli anni, dovevano rispettare il tema cristiano selezionato: la scelta è ricaduta sull’albero della vita, tematica che i Tappetari hanno rappresentato in modo eterogeneo e molto personale. Anche il sindaco Marcello Pierucci, sabato sera, si è cimentato nella prova dello ‘staccio’ (lo strumento con cui si setaccia e si posa la segatura): "Hanno messo lo staccio in mano anche a me! Ci ho provato, ma l’arte e la maestria dei Tappetari camaioresi non si può improvvisare".