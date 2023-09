Maggini, spirito libero e anarchico: "Siamo i Burlamatti grazie a lui"

Maggini spirito libero e anarchico. Che sapeva trasferire sui propri carri. Lo ricordano così anche i Burlamatti, i primi ad animare il corso mascherato su una ‘caretta’ autoprodotta e autofinanziata. Anzi a Giovanni Maggini, il carrista scomparso sabato a 81 anni, riconoscono il merito di aver dato loro l’opportunità di riscoprire lo spirito genuino del Carnevale e di dare vita a un gruppo che resiste da quasi 30 anni.

"Quando l’era delle carette autofinanziate finirà e i Burlamatti scriveranno un libro sulle loro gesta al Carnevale, la prefazione la scriverà Giovanni Maggini, anzi l’avrebbe scritta, perché purtroppo il Maestro ci ha lasciati e noi siamo un po’ più soli", scrivono i Burlamatti che poi proseguono: "I Burlamatti senza Giovanni, oggi non esisterebbero, perché la nostra prestoria inizia proprio sotto la sua ala sul carro dal profetico titolo “C’era una volta” nel 1992. Sul carro del “Maggini” è nata la storia del Burlamatti. Ovviamente non tutti quelli che adesso fanno parte del nostro gruppo sono insieme fin dagli anni ’90 perchè fortunatamente ci siamo rinnovati, aperti al nuovo e anche riprodotti, e parecchio! Ma il gruppo da cui è nato tutto arriva da lì, dal carro del Maggini, qualcuno addirittura era lì per lavorare ai movimenti e alla fine è stato travolto dallo spirito carnevalesco e di divertimento anarchico che lì si respirava. Quindi quando il “maestro” non ci ha più potuti accogliere abbiamo provato a trovare posizione in altri carri ma non siamo riusciti a restare tutti inseme e alla fine dopo un paio di anni è nata l’idea del “nostro carro” dove rimettere insieme tutti e fondare qualcosa che assomigliare al suo spirito.

Quindi oggi lo piangiamo e lo celebriamo, noi che come lui stesso disse qualche anno fa “siamo una sua costola” lo ringraziamo e lo omaggiamo con un’immaginaria pioggia di coriandoli".