Macchine in sosta prese a sassate Esplode la rabbia dei residenti

Macchine in sosta danneggiate a sassate, con quasi tutti i vetri spaccati e un corollario disseminato di rabbia, spese da affrontare e tempo da perdere, inclusa la denuncia fatta ai carabinieri. Quanto avvenuto martedì notte a ridosso del litorale ha tutta l’aria di un raid vandalico, con i diretti interessati, di ritorno dalla stazione dei carabinieri, che parlano di almeno cinque-sei episodi compiuti tra Focette e Lido di Camaiore. Tutti, a quanti pare, con il solito modus operandi.

L’autore, o autori, delle “spaccate“ hanno scelto le stradine immediatamente a monte del viale a mare, approfittando non solo delle tenebre a causa della presenza di pochi lampioni della pubblica illuminazione, ma anche dell’assenza di telecamere o comunque di controlli notturni. Tra coloro che hanno subìto questo odioso e incomprensibile gesto c’è anche una coppia di giovani commercianti, con attività a Marina di Pietrasanta. "Stamani (ieri mattina, ndr) quando ci siamo svegliati, abbiamo trovato i vetri della macchina completamente sfasciati. All’interno c’erano pezzi di vetro ovunque, ma anche grossi sassi. Abbiamo fotografato la scena allegando gli scatti alla denuncia successivamente presentata ai carabinieri. Visti anche i tempi che corrono, è assurdo dover metter mano al portafoglio per motivi fuori da ogni logica e dovuti unicamente a un delinquente che non sapeva forse come sfogare le proprie frustrazioni". Dai racconti forniti da altri vicini, vittime anche loro dello stesso danneggiamento, i commercianti hanno appreso che pure in quel caso all’interno delle macchine sono stati trovati i sassi scagliati contro i vetri. Episodi che hanno alzato l’asticella sul fronte delle criticità da affrontare dopo il tramonto, con la speranza che si sia trattato di un caso isolato.

d.m.