Macchinari e transizione green. Il governo finanzia la legge Sabatini

L’art. 13 del decreto fiscale collegato alla manovra 2024 rifinanzia la misura ‘beni strumentali’ Nuova Sabatini con 50 milioni per il 2023. Nella legge di bilancio il ministero conferma che la legge sarà poi rifinanziata anche per il 2024. Questo strumento agevola l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese in chiave innovativa e green favorendo gli investimenti delle PMI in macchinari nuovi, software e tecnologie digitali attraverso un finanziamento agevolato e un contributo ministeriale che sostanzialmente copre gli interessi... La misura prevede finanziamenti da 20mila a 4 milioni di euro di durata massima quinquennale concessi da banche o intermediari finanziari con possibilità di copertura fino all’80% dell’importo erogato dal fondo di garanzia PMI. La nuova Sabatini prevede anche un contributo in conto impianti da parte del Ministero della imprese e del made in Italy commisurato al valore degli interessi calcolati convenzionalmente. Concludendo c’è da dire che la legge Sabatini è stata il veicolo principale che ha consentito alle PMI di investire in nuovi impianti e macchinari e attrezzature industriali e commerciali: una legge molto importante che ha ben funzionato rispondendo al fine di accompagnare un ammodernamento produttivo delle aziende necessario per mantenerle competitive.