Macchinari e beni strumentali Le opportunità della nuova Sabatini

L’agevolazione ‘beni strumentali’ definita anche ‘nuova Sabatini’ è stata istituita con l’obiettivo di agevolare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese ed accrescere la competitività del sistema produttivo nazionale (legge 2162013). La legge di bilancio 2023 al comma 414 ha rifinanziato la misura con 30 milioni di euro per l’anno 2023 e con 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026 per sostenere gli investimenti in macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, software e tecnologie digitali. I beneficiari delle agevolazioni sono le micro, piccole e medie imprese appartenenti a tutti i settori produttivi agricoltura compresa con la sola eccezione di aziende finanziarie e assicurative. Gli investimenti ammissibili debbono essere sostenuti esclusivamente per l’acquisto di beni nuovi che siano dotati di propria autonomia funzionale e correlati alla attività produttiva svolta dall’impresa. Si tratta di una legge importante che ha accompagnato l’acquisizione di beni che hanno prodotto l’ammodernamento produttivo delle nostre PMI. La legge Sabatini consente di essere abbinata da sempre al finanziamento tecnico del leasing strumentale e quindi permette alle aziende di crescere e svilupparsi senza diminuire la propria liquidità.