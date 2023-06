"Macché aste, io investo" Ecco il lettore delle targhe

Invece c’è chi investe e non teme le aste della Bolkestein. Sulle orme del compianto Gianfranco Baldi del Bagno Rossella sul Vialone, la figlia Isabella continua a sviluppare offerta e servizi e ha appena inaugurato la stagione con un impianto automatico di apertura delle sbarre di entrata e uscita nel parcheggio dello stabilimento. E’ il primo bagno della Versilia, a quanto pare, ad essersi dotato di un lettore computerizzato delle targhe.

Il Rossella è l’ultimo bagno prima della spiaggia libera e, più di altri, da sempre è alle prese con gli "imbucati" nel parcheggio. Ora, meglio che di un parcheggiatore, a regolare tutto ci pensa il computer. "Mi sono rivolta a degli specialisti di Empoli – racconta Isabella – E’ la AEA, ci ha installato la telecamera collegata al computer che alza automaticamente la sbarra quando legge una targa che è nella memoria del Pc. L’auto del cliente si avvicina all’ingresso, e la sbarra si apre. Registriamo le auto dei clienti, i quali sanno che al Rossella troveranno sempre il parcheggio. Ovviamente, per la privacy, il computer legge la targa, ma dopo aver aperto la sbarra cancella la registrazione. Invece per uscire c’è un sensore geomagnetico che aziona l’altra sbarra. Solo ciclisti e scooteristi devono premere un pulsante. L’anno prossimo metterò questo impianto anche al parcheggio della concessione che abbiamo lato monte".

L’innovazione tecnologica è utile anche per garantire ai clienti del ristorante del bagno un comodo parcheggio, anche nelle sere in cui sul Vialone c’è la movida. Perché Baldi ha rinnovato anche il ristorante, con una più larga linea di cucina. "Non ho paura di investire – racconta l’imprenditrice – né della Bolkestein. Ogni innovazione comporta un’evidenza pubblica del Demanio per la concessione, e noi abbiamo fatto anche gli atti formali per l’ammortamento delle piscine, quindi la concessione è lunga".

b.n.