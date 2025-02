M5S sull’accordo con Henraux per il Monte Altissimo: "Quelle terre sono dei frazionisti: si elegga l’Asbuc"

"Il Monte Altissimo è dei frazionisti". Il M5S interviene sul riconoscimento dell’uso collettivo delle terre del territorio versiliese "Ci schieriamo – dice Maria Lucia Lanfredi rappresentante del gruppo territoriale – con i “frazionisti aventi diritti naturali” affermando la necessità della restituzione al demanio civico di terre occupate da Henraux spa senza titolo contrattuale valido. Il M5S ribadisce il proprio assoluto sostegno alle richieste dei “frazionisti aventi diritti naturali”, depositate dal 26.04.2022 e più volte sollecitate, avanzate alla Regione e al Comune per la convocazione delle elezioni dell’Asbuc. In questo modo si bilancerebbe il potere del sindaco che non deve essere l’unico decisore nella conciliazione con Henraux. La società vorrebbe iscrivere al proprio patrimonio 1.970.000 metri quadrati di montagna, gran parte del Monte Altissimo e del Monte Pelato".