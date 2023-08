M5S esprime solidarietà a Bertonelli a Seravezza: interrogazione regionale

Il M5S Versilia esprime solidarietà alla consigliera Vanessa Bertonelli (nella foto) e attacca la maggioranza sulla vicenda del Monte Altissimo annunciando una interrogazione regionale. "L’ipotesi di accordo tra Comune e Henraux per l’effettiva proprietà del Monte Altissimo e del Monte Pelato è stata presentata dal sindaco Alessandrini, come una “pacificazione tra comune e azienda” – premettono i pentastellati – ciò che a nostro avviso è sfuggito al sindaco è che nei contenuti di questa pacificazione è stato rinnegato tutto quanto fatto dal Comune in questi ultimi 40 anni per provare la proprietà demaniale di terreni occupati da Henraux. Il nervosismo che pervade questa amministrazione a causa della perdita di popolarità si è infine manifestato nella liquidazione dell’assessore Bertonelli, che non avendo condiviso le scelte del sindaco è stata punita con l’estromissione dalla giunta. Tuttavia a nostro parere questo atto d’imperio rappresenta un ennesimo scivolone del primo cittadino, uso sempre più spesso ad adottare toni forti e, talvolta, rabbiosi ed offensivi. Il M5S, alla luce sia del profondo disaccordo rispetto alla liquidazione della vicenda degli usi civici decisa dalla maggioranza Alessandrini – Silicani ed anche della dura campagna di stampa che è stata promossa contro la consigliera Bertonelli, esprime quindi un profondo disappunto sull’operato del sindaco. La questione Usi Civici – chiudono – non può essere ritenuta chiusa. Pende infatti ancora sulla vicenda la mancata elezione dell’Asbuc e l’effettiva legittimità della decisione presa. Che fine ha fatto la perizia affidata dal Comune al dottor Monaci che al costo di 5.836,48 euro avrebbe dovuto in tre mesi indicare la platea degli aventi diritto al voto per la costituzione dell’organo di amministrazione separata?"