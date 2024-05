Lutto nel mondo dello sport. Addio alla "Maxi", aveva 87 anni

La comunità di Massarosa ha perso un pezzo della sua storia: due sere fa, poco dopo le 20, si è spenta Massimiliana Da Prato (nella foto), 87 anni, una delle anime del Centro Ginnastica Massarosa del capoluogo, lasciando nel dolore i tanti che nel tempo hanno avuto la fortuna di incrociarla sul proprio cammino.

"La ’Maxi’, come tutti la conoscenza, è sempre riuscita a entrare nel cuore delle persone – il ricordo del Centro Ginnastica –; per molti anni ha lavorato attivamente in qualità di presidente e vicepresidente dell’associazione. Si è sempre contraddistinta per la sua gentilezza, simpatia, generosità e bontà d’animo. Fino all’ultimo è stata parte del nostro ambiente sportivo, senza mai perdere la passione e l’amore per questa associazione. Il presidente e il consiglio direttivo esprimono il proprio cordoglio per la dolorosa perdita e si stringono alle figlie, Nicoletta, Ilaria ed Elisa e alle nipoti Irene e Agnese, ed anche ai generi".

Ieri pomeriggio nella cappella del Parco degli Sterpeti è stata allestita la camera mortuaria. E per chi volesse portare il suo ultimo saluto alla "Maxi", il funerale si svolferà oggi alle 18 nella chiesa dei santi Jacopo e Andrea, nel capoluogo.