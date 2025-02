Lutto nel mondo del calcio. È scomparso Ruggero Romani. Storico dirigente della V2 Darsene

VIAREGGIOSi è spento ieri mattina a 91 anni, nella sua casa di via Lepanto, l’avvocato Ruggero Romani, storico dirigente della società calcistica V2 insieme a Giancarlo Moroni, scomparso, anche quest’ultimo, pochi mesi fa. E, come lui, Romani è stato un uomo che ha vissuto, lavorato e insegnato, con cura e generosità, non soltanto il mestiere da civilista che ha sempre svolto con professionalità e impegno, ma anche il rispetto e l’arte del pallone a quei giovani che, dalle sue squadre, hanno mosso i primi passi. Da quando, nel 1955, fondò l’“Audace“, squadra nata sotto il segno della Croce Verde, di cui è stato presidente e allenatore, alle squadre dì Stiava e alla stessa V2 Darsene.

Un uomo che ha iniziato, costruito e donato tanto, nello sport e nella vita, abbracciandola e condividendola, insieme alle sue passioni, con colleghi, amici, familiari e viareggini. Tra le vie di una città che ha amato, le strade sterrate della pinenta in cui, appassionato di bocce, ha fondato insieme ad altri soci l’associazione ricreativa della bocciofila viareggina, e tra quel lungomare dove, con l’amico Moroni, oltre il campo da calcio, nel 1977 comprò il Bagno Guido affacciato sulla Passeggiata, regalato poi alla nipote che ancora lo gestisce. "Mi ha insegnato a diventare un’imprenditrice – lo ricorda Simonetta Romani –. Era un uomo buono, saggio e generoso, amato da tutti".

E lassù, o ovunque sia, forse ci sarà qualcuno fortunato da incappare, in quella generosità e bontà d’animo. E, forse, Ruggero Romani, i cui funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella parrocchia di Santa Maria Assunta alla MIgliarina, potrà ritrovare quell’amico, collega e compagno, insegnando con lui, anche in Paradiso, a giocare a pallone.

Gaia Parrini