Lutto in città Morto a 70 anni. Sergio Scatena

Se ne è andato circondato dall’affetto dei suoi tre tesori: la moglie Paola e le figlie Viola e Valentina.

Sergio Scatena 70 anni originario della provincia di Pisa, ma da decenni residente a Viareggio, è morto all’ospedale Versilia di Lido Camaiore dove era ricoverato da settimane a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Spirito gioviale e sempre pronto alla battuta, aveva lavorato come verniciatore per tantissimi anni in cantiere in Darsena.

Attaccatissimo alla famiglia lascia, oltre alle tre donne della sua vita, una quarta: l’adorata nipotina Matilde per la quale stravedeva.

Oggi, sempre nella camera mortuaria del nosocomio, ci sarà la benedizione della salma. Non sono previsti funerali. "Papà era una persona straordinaria – è il ricordo delle figlie – . Così come straordinaria è stata anche la dedizione dimostrata nei suoi confronti da tutti i professionisti del reparto di Anestesia e Rianimazione del Versilia".

