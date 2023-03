Lutto in casa Paglianti Scomparsa Anna Gioia

VIAREGGIO

È venuta a mancare Anna Gioia Calledda, moglie di Roberto Paglianti, storico fotografo versiliese. E da diversi anni conosciuta anche come la signora che stava ai fornelli della trattoria “Nanni”, locale specializzato nel pesce e aperto da uno dei due figli della coppia. Una coppia che stava insieme da più di cinquant’anni, nozze d’oro celebrate proprio il 19 marzo scorso, quando Gioia, purtroppo, era già segnata dalla malattia. Un amore giovanile che è diventata presto una solida unione, con due figli maschi a seguito, Roberto Jr e appunto Nanni. "Eri una fanciulla quando ti ho conosciuta, 15-16 anni ed io più grandicello – ha scritto il marito in occasione dell’anniversario – ero molto invidiato perchè te eri bella e non ti mancavano i corteggiatori. Ma tu avevi deciso che io fossi l’uomo della tua vita". Dopo i figli sono venuti i nipoti e all’inizio degli anni Duemila l’idea di realizzare un’antica passione, quella della cucina. "Ti volevo bene 50 anni fa, ti voglio bene oggi e ti vorrò bene sempre. Grazie Gioia", è la dedica davvero commovente di Roberto Paglianti alla donna della sua vita, che lo ha lasciato troppo presto. I funerali sono previsti oggi alle 15.30 alla parrocchia di Santa Rita, all’ex Campo di aviazione.

C.S.