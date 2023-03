Lutto Addio a Mafalda Il ricordo del figlio

E’ deceduta a 88 anni Mafalda Da Prato, madre di Andrea Genovali, scrittore e collaboratore della galleria d’arte ’La bottega dei vageri’ che ne ha tracciato uno struggente ricordo: "Una lunga vita piena di lavoro, fatiche ma al contempo amore condiviso fra due famiglie (GenovaliDa Prato Bicicchi) unite e cariche di solidale aiuto e reciproca condivisione delle gioie e dei dolori, come capita in tutte le belle famiglie. Una condizione che mi ha regalato un’adolescenza e una pubertà indimenticabilmente meravigliose.

Mamma ha avuto una vita bella, se per bello s’intendono quei valori e quell’amore sopra ricordati, e per sua fortuna se n’è andata senza soffrire, in punta di piedi senza disturbare nessuno, com’era nel suo modo di essere e di intendere la vita.

Un grazie a tutto il reparto di Pronto Soccorso del Versilia, professionisti del servizio pubblico sanitario che operano in condizioni difficili con imponenti carichi di lavoro ma sempre con grande professionalità e con sensibilità e rispetto verso il dolore e l’ansia, a volte anche fastidiosa dobbiamo ammetterlo, dei congiunti dei ricoverati".