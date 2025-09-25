Lungomare di Lido sold out per la festa Sport e Fitness. Già confermate le date 2026

Lungomare sold out a Lido di Camaiore nel weekend appena passato. Successo enorme infatti per "Sport e Fitness 2025, powered by Skip!": due meravigliose giornate di sport sulla passeggiata di Lido, con temperature più che estive ed una passione ed energia unica da parte di tutti i partecipanti. I numeri sono stati da record per questa edizione (la 13ª) con oltre 95 realtà coinvolte, che insieme hanno dato vita ad un intero villaggio su due chilometri di lungomare, due spiagge e ben tre aree palco in piazza Lemmetti, piazza Principe Umberto e Piazza Matteotti al Pontile (dove come presentatori conducevano a ritmo Sara Santucci, Simone Ferro e Lorenzo Amatulli) nel weekend in cui in tutta Italia si festeggiava contemporaneamente lo Sport City Day per promuovere i sani valori dello sport sia per la salute che per la socializzazione e la crescita individuale e collettiva. E Fonteviva ha idratato tutti nella bollente due giorni.

"Un grazie enorme va a tutti coloro che hanno reso possibile questa due giorni unica – commenta il presidente del Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, Carlo Alberto Carrai – alle società sportive, ai grandi ospiti Roberto Pruzzo e Pierluigi Marzorati, ai nostri partner e sostenitori, al Comune di Camaiore, all’assessore allo sport Luca Mecchi e al delegato Alessandro Palmerini che hanno creduto nel progetto, a Sport e Salute, al Coni, alle federazioni sportive e agli enti di promozione Acsi, Csen, Uisp e Csi, a tutti gli appassionati. Abbiamo dimostrato ancora una volta che lo sport è anche turismo con migliaia di visitatori sul lungomare. Un finale esplosivo per l’estate, ma solo l’inizio di un percorso che guarda già oltre. Certo, ci sono cose da migliorare e accorgimenti da rivedere, ma oggi è il momento di festeggiare la forza di questa comunità. Stiamo già lavorando per l’edizione 2026, dove confermiamo la data ufficiale di Sport City: la manifestazione a Lido di Camaiore si svolgerà il 19 ed il 20 settembre del 2026".