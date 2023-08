Lungo la via del Muro Arrivano anche i dossi per "frenare" le corse e aumentare la sicurezza

di Martina Del Chicca

Dici “Via del Muro“ e, qui, pensi subito alla sicurezza. Quella per cui, da anni, si battono i viareggini che percorrono la via dei Lecci ogni giorno. Che si ritrovano ad attraversare lo stringimento che dalla vietta dei Comparini si allunga fino alle scuola della Tenuta, in una carreggiata a doppia corsia – senza né marciapiedi né margini ma ricca di intersezioni – strozzata dalle case e dalla attività che abitano a monte, e dalla vecchia recinzione di villa Borbone, che sorge a mare. Il “muro“ appunto, tutelato dalle Belle Arti seppur in progressivo decadimento.

Una strada pericolosa, dove restano le lacrime per la tragedia che l’hanno segnata e dove, nel tempo, sono stati presi accorgimenti per mitigarne i rischi. Come la riduzione del limite di velocità a 40 chilometri all’ora e l’installazione di un autovelox fisso per frenare le corse. E ora, a seguito dei sopralluoghi svolti negli ultimi mesi dalla Polizia Municipale, la comandante Iva Pagni ha ordinato anche l’installazione di dossi dissuasori.

Premesso che la via dei Lecci "nonostante le misure particolarmente ridotte" (parliamo sempre del tratto tra la vietta dei Comparini e la Tenuta) deve essere mantenuta comunque a doppio senso di circolazione vista la sua "funzione di collegamento con la frazione di Torre del Lago e non sussistendo adeguate alternative" specifica l’ordinanza. Ma i problemi della viabilità sono chiari a tutti, ed emergono anche nelle valutazioni della Municipale: "La direttrice Sud-Nord risulta quella la più propensa ad aumentare la velocità dei veicoli in quanto provenienti da strada disposta su due corsie per senso di marcia" mentre nel verso opposto, da Viareggio verso la frazione, "Stante il muro della tenuta a filo strada, eventuali pedoni o velocipedi devono poter essere percepiti a debita distanza che, però, in caso di alta velocità si riduce notevolmente, non dando margine al conducente del veicolo a motore di potersi arrestare e favorire la circolazione degli utenti deboli". Da qui la necessità di potenziare, con i dossi (con altezza di 5 centimetri), gli strumenti "per aumentare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale".