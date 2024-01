Lunedì parte l’asfaltatura di via del Castagno. Divieti per tre giorni

Prenderanno il via lunedì e dureranno fino a mercoledì i lavori di asfaltatura della traversa che unisce via del Castagno all’Aurelia. Il tratto di strada interessato dai lavori sarà chiuso alla circolazione e il traffico da via Santini sarà deviato in direzione nord, sulla statale. A causa delle condizioni critiche della pavimentazione, dovrà essere ripristinato anche il sottofondo con un nuovo strato di bynder, prima di procedere alla stesura del nuovo asfalto, con rialzamento dei pozzetti, e alla tracciatura della segnaletica orizzontale.