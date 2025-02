Luna park senza barriere. L’inclusività fa centro

Il binomio divertimento-inclusività ha fatto ancora una volta centro grazie all’iniziativa "Luna park senza barriere" promossa anche quest’anno da Comune e Consulta del Volontariato. L’evento, organizzato in occasione della "Giornata nazionale dei calzini spaiati" con l’obiettivo di promuovere i valori dell’inclusione, dell’accettazione e del rispetto delle differenze, ha visto il luna park di piazza Leone Tommasi (all’ex Pesa) aprire le porte a tanti ragazzi e ragazze con disabilità, insieme ai loro accompagnatori, grazie alla disponibilità dei giostrai che con piccoli accorgimenti hanno reso il parco divertimenti un luogo confortevole e praticabile per tutti.

Ad accogliere i ragazzi – erano presenti anche alcuni studenti del "Don Lazzeri-Stagi" con gli educatori di sostegno – c’erano gli assessori Tatiana Gliori (sociale) e Andrea Cosci (associazionismo), il consigliere comunale di "Ancora Pietrasanta" Manuela Altemura e la vice presidente della Consulta del volontariato Monia Battistini, i quali hanno assistito con partecipazione alle evoluzioni in pista sull’apprezzatissimo autoscontro e ai giri di giostra sul "polipo" e il "Tropicana", messi in moto a velocità ridotta, con musica a volume controllato e senza giochi di luce. E al termine della mattinata, l’immancabile foto di gruppo e l’arrivederci ai corsi di Carnevale dove, anche quest’anno, l’assessorato alle tradizioni popolari, sempre in accordo con la Consulta del volontariato, ha previsto l’ingresso gratuito al circuito per le persone con disabilità e un loro accompagantore.