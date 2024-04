L’ultimo... spettacolo. Ponteggi abbandonati e rifiuti di ogni genere

VIAREGGIO

"Quattro chioschi forniti di niente e poi c’è la gente che viene e che va", cantava Egisto Malfatti nel 1972. Un ricordo e una preghiera nostalgica, a quella passeggiata che dà il titolo alla canzone, di ritrovare la fanciullezza, ormai andata, tra le vecchie signore e le panchine un po’ stinte. Con la malinconia straziante di un tempo "che fu", e che, come prima, non è più stato.

Proprio a Egisto Malfatti è dedicata la vietta che, superato l’arco sospeso tra la pizzeria Athos e il locale che attualmente ospita una Pokèria, si estende verso il cinema teatro Politeama. O, almeno, verso ciò che adesso ne rimane.

È con lo stesso tono nostalgico, lo stesso sguardo malinconico che scorre nelle note di Malfatti, e con un tocco di rammarico e amarezza, che si attraversa, ora, quella volta. Perché se un tempo, ricorda chi in quelle strade, tra via Petrolini e il Molo, lavora e vive da più di cinquant’anni, l’ingresso verso il cinema era un vero e proprio spettacolo, con piante e piantine che rendevano la zona simile ad un giardino, da quando il Politeama ha chiuso, le erbacce hanno invaso le aiuole e i cassonetti della spazzatura hanno preso il posto dei vasi di fiori che come tappe colorate tratteggiavano l’arrivo a teatro.

Sono, infatti, 21 i cassonetti che si contano tra la vietta Egisto Malfatti e la perpendicolare verso molo. E tutti e 21, passeggiando di prima mattina tra l’odore del pesce appena pescato e quello marcio dei sacchi della spazzatura, pieni. Questo, però, prima del passaggio dei netturbini. Perché il problema, difatti, non sembra essere quello della raccolta da parte delle ditte incaricate che, anzi, come racconta un lavoratore della zona, "certe volte, ad esempio la domenica quando il lavoro aumenta, passano anche due volte al giorno", ma piuttosto quello di un’enorme e continua produzione di sporcizia e del conseguente e difficile smaltimento. "Un’ipotesi per risolvere questa situazione potrebbe essere un’isola ecologica – continua – Ricordo che qualche anno fa, proprio per questo, avevano cominciato a mettere delle mattonelle sulle aiuole. Poi non se ne è fatto più niente".

Alcune, di quelle mattonelle, sono tuttora visibili. Accatastate contro il muro, tra le erbacce innaffiate dal passante di turno, troppo impaziente per riuscire ad arrivare al primo bagno disponibile, e posate al suolo appena dietro la pizzeria, in quello spazio dove sarebbe dovuta costituirsi quell’isola ecologica e sarebbero dovuti essere collocati i cassonetti. Che, invece, dal retro dei locali circostanti, si sono riversati sulla strada.

"Che non ci sia un altro posto dove metterli? – commentano due anziani che con occhio attento osservano la fila di cassonetti, seppur in quel momento svuotati, sostano, passeggiano e inveiscono – Che squallore! Una volta venivamo a teatro ed era una meraviglia, ora casca tutto a pezzi", aggiungono, tenendosi sotto braccio e volgendo lo sguardo a all’insegna coperta da ponteggi e impalcature. Proiettandosi, forse, a quei tempi che furono, dove la gente, come cantava Malfatti, da quella strada, per davvero, cantava, girava, andava e veniva.

