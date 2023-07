L’ultimo saluto a Rovai "È stato un gran preside"

Oggi la città darà l’ultimo saluto a Vinicio Rovai, artista e storico preside del liceo artistico “Stagi“ stroncato da un’emorragia cerebrale nel suo studio in via Cannoreto, dov’era nato 78 anni fa. Ai funerali, che si terranno alle 16,30 in Duomo, è attesa tanta gente. "È sempre stato disponibile e attento alle esigenze degli studenti. Un uomo di grande sincerità e onestà – scrive il ’Don Lazzeri-Stagi’ – nonché creatore di sculture dall’istinto naturale per la forma plastica. Un grande uomo e un grande preside, ci stringiamo con un grande abbraccio alla famiglia". Anche il sindaco Alberto Giovannetti, a nome dell’amministrazione comunale, si unisce al cordoglio. "Quella di Rovai – dice – è stata una vita scandita dalla passione per l’arte e per l’insegnamento che lo aveva portato fin da giovanissimo negli studi dei maestri artigiani più affermati di Pietrasanta, prima di diventare lui stesso un riferimento per i ragazzi desiderosi di coltivare con lo studio la propria predisposizione e aspirazione alla creatività".