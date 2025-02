L’ultimo saluto a Milena. Tutta la Versilia in lutto

La Versilia stamani darà l’ultimo saluto a Milena Bernabò, scomparsa sabato notte a 96 anni nella sua casa di via Ombrone 1, a Pietrasanta in località Baccatoio. È da qui che alle 9,30 ci sarà il trasporto della salma, a cura della Croce Verde di Pietrasanta, con i funerali che si terranno alle 10,30 a Sant’Anna di Stazzema, paese natìo dell’ultima eroina-superstite dell’eccidio nazifascista del 12 agosto 1944. È ancora vasto il cordoglio per la scomparsa di una delle tre donne – insieme a Genny Bibolotti Marsili e Cesira Pardini – insignita della medaglia d’oro al merito civile in quanto a 16 anni salvò tre bambini in una stalla della Vaccareccia incendiata dai soldati tedeschi dopo aver rastrellato e ucciso diversi prigionieri tra i civili.

Alle esequie ci sarà anche il comune di Pietrasanta con il labaro. "Le mie condoglianze, a nome anche dell’amministrazione comunale, ai familiari di Milena – dice il sindaco Alberto Giovannetti – in primis la nipote Manuela Bottari, membro del Cda della nostra Azienda speciale farmaceutica". Rattristato anche l’artista Carlo Carli, che a Milena, Genny e Cesira ha dedicato il trittico collocato in via Martiri di Sant’Anna, a Pietrasanta: "Mi dispiace moltissimo: mi unisco al dolore dei familiari, ai quali mando un grosso abbraccio". E così pure l’associazone "Martiri di Sant’Anna". "Ti siamo grati – scrivono – per l’esempio che ci hai dato con le tue azioni il giorno dell’eccidio e per i lunghi anni del tuo impegno per la memoria. Siamo profondamente addolorati per la tua scomparsa, cara Milena. Ricordiamo ancora la tua testimonianza resa ad Oliviero Toscani per ’I bambini ricordano’. Condoglianze ai figli, ai nipoti e ai familiari tutti".

d.m.