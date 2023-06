"L’ultimo democristiano" Pierferdinando Casini domani alla Bertelli

Confermata la presenza del senatore Pierferdinando Casini domani alle 18.30 a Villa Bertelli: al secondo appuntamento con la rassegna Parliamone in Villa presenterà il suo libro "C’era una volta la politica. Parla l’ultimo democristiano" Piemme Editore. Ad intervistarlo il giornalista Enrico Salvadori e il caporedattore de La Nazione di Viareggio Tommaso Strambi. Il tema sarà il confronto tra la vecchia e la nuova politica. Arrivato alla sua undicesima legislatura da parlamentare, Pier Ferdinando Casini parlerà al pubblico della sua lunga esperienza nella politica italiana e le vicende personali all’interno della Dc. Un vissuto, che si è intrecciato a quello del Paese. Tra aneddoti, ricordi, riflessioni e speranze, la storia italiana passa attraverso il filo della memoria di uno dei suoi più autorevoli protagonisti che, per la prima volta, ha deciso di raccontarsi e raccontare. Ingresso libero. Gli incontri vengono ripresi e proposti in differita da Noi Tv. Per info e prenotazioni 0584.787251.