L’ultima moda: in equilibrio sulle Apuane

Dopo l’altalena nell’arco del Monte Forato, questa particolare cima delle Alpi Apuane che si trova nel territorio stazzemese è diventata scenografia straordinaria di un’altra attività da brividi e adrenalinica. Si tratta del tricklining, l’esercizio di equilibrio che viene eseguito camminando e facendo evoluzioni sopra una fettuccia tesa in aria, tentando di non cadere. Ebbene, questo sport (chiamato anche slacklining e nato negli Stati Uniti negli anni Ottanta) è stato messo in pratica, a fine aprile di quest’anno, ad oltre mille e 230 metri di altezza, sopra l’arco del Monte Forato appunto. Per organizzare questa prova sportiva, che si è svolta in totale sicurezza e con i partecipanti ben imbracati e legati, è stato organizzato un vero e proprio evento di tre giorni. È stata la Asd Slackline Toscana a curare questa iniziativa, e ne ha anche realizzato un filmato. Video che è stato pubblicato in rete in questi giorni, sia sulla pagina Facebook del Comune di Stazzema che su quella dell’Asd Slackline Toscana, ed è diventato virale. L’evento si era svolto col patrocinio del Comune che era stato concesso a tutti gli atleti e i videomaker presenti per la realizzazione della prova sportiva dedicata agli amanti di questa attività da brividi. Evento al quale ne seguiranno altri simili e probabilmente con altri scenari delle vette delle Alpi Apuane dell’Alta Versilia. "È stato un bellissimo evento – ha spiegato l’assessore all’ambiente Alessio Tovani, che ne ha seguito lo svolgimento - e non sarà neppure l’ultimo che realizzeremo nel nostro Comune: con l’associazione Slackline Toscana ci sono già in cantiere iniziative di rilievo ed uniche. Stiamo solo cercando di superare alcune difficoltà burocratiche e poi procederemo".