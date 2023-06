Luigi Mansi racconta la storia della famiglia

Tempo di estate e tempo di presentazioni editoriali. Venerdì alle 16 al caffè letterario il Pinolo a Lido è in calendario la presentazione del libro di Luigi Mansi ( foto) “Storia della famiglia Mansi dal Medioevo a oggi“, edito da Scribo editore. "Per è un onore prima di tutto presentare il libro in uno dei caffè più prestigiosi e eleganti della Versilia ed è un onore portare a conoscere la storia della mia famiglia al pubblico versiliese. Lavoro all’hotel S. Carlo di Marina di Pietrasanta come receptionist", spiega Luigi Mansi.

Il lbro si può acquistare in tutte le librerie della provincia ed è in vendita on line sul sito della Scribo editore.