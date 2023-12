Arriva in città la "Luce di Betlemme". Dedica speciale per Leo ed Emma

Viareggio, 15 dicembre 2023 – La Luce della Pace da Betlemme arriva in treno domani dopo le 15.30 alla stazione ferroviaria dove sarà accolta dal gruppo Masci, movimento adulti scout cattolici Italiani, comunità di Viareggio 2 e Viareggio 3, e dal gruppo scuot Agesci Viareggio 3. L’arrivo della Luce della Pace, custodita nella chiesa della Natività a Betlemme in una lampada alimentata con olio offerto a turno dalle nazioni crstiane, diventa l’occasione per ricordare due giovani che un destino crudele e ingiusto ha strappato ai sogni e al futuro.

In ricordo di Emma Genovali, 20 anni, e Leonardo Brown, 22 anni, la coppia che il 4 luglio rimase coinvolta in un tragico incidente stradale. Incidente che ha cancellato i sogni e il futuro di due ragazzi che sono diventati i figli della città. Un dolore vissuto con dignità dalle famiglie. E domani quella Luce Benedetta ricorderà, qualora fosse necessario, Emma e Leonardo, perché alle 18 nella parrocchia di San Giovanni Bosco, al Marco Polo, dove sarà celebrata una messa, le famiglie doneranno al gruppo scout Agesci Viareggio una pala che sarà conservata nella sede di via Maroncelli. Nella chiesa di San Giovanni Bosco i cittadini che porteranno una lanterna potranno attingere alla lampada e portarsi La Luce della Pace nelle loro case.

E quella luce forse moralmente riscalderà il cuore dei genitori, dei familiari e degli amici dei due giovani. Domani per Viareggio è una giornata dall’atmosfera particolare per l’arrivo della Luce di Betlemme. Dalle alle 16 alle 17.30 la chiesa di San Paolino custodirà la Lampada per tutte le parrochie e le famiglie e per chiunque lo desideri. La distribuzione nelle lanterne personali sarà accompagnata da una veglia di sulla pace durante la quale potranno essere portati contributi: preghiera, canto, riflessione.

Alle 18 la Lampada arriverà nella chiesa di San Giovanni Bosco dove ci sarà la donazione della Pala in ricordo di Emma e Leonardo al gruppo scout Agesci.Dal 1986 uno scout, prima di natale, su iniziativa della Radio-Televisione Austriaca, accende una fiamma della lampada della grotta di Betlemme e la porta in aereo a Vienna da dove viene distribuita in Europa grazie all’impegno degli scout che con le staffette sui treni la consegnano agli scout locali. E Viareggio grazie all’impegno degli scout vive questa occasione anche in ricordo di Emma e Leonardo.