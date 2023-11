Lucchesi, il piacere dell’avventura

Ha aiutato a nascere migliaia di viareggini e versiliesi. "Ogni volta è un’esplosione di gioia", raccontava il dottor Renzo Lucchesi, scomparso nel gennaio del 2016 a 82 anni, memoria storica della sanità locale, a lungo punto di riferimento del reparto di ostetricia e ginecologia, proprio nel periodo foriero di polemiche sulla localizzazione del punto-nascita fra l’ospedale “Tabarracci” di Viareggio e il “Lucchesi” di Pietrasanta. Ma al di là del campanile, i fiocchi azzurri e rosa c’erano. E Renzo Lucchesi con grande professionalità dava il suo contributo, testimoniato dai “grazie” che continuava a ricevere dalle mamme e dai papà che avevano visto nascere i loro figli.

Renzo Lucchesi era un fiume in piena. Poliedrico ed effervescente. Non stava mai fermo. I suoi interessi extra-professionali non avevano confini. Gli piaceva sperimentare, togliersi lo sfizio di dire “ci sono riuscito”. La montagna era una delle sue grandi passioni. Raccontava con legittimo orgoglio: "Ho scalato 21 montagne oltre i cinquemila metri, tre oltre i seimila". Per dimostrare che le sfide non gli facevano paura, anzi erano la molla che lo spingeva, dopo essere stato operato allo stomaco, un mese dopo era già sui sentieri di montagna. Oppure, quando in compagnia delle figlie, volle provare sulla pista olimpica di Cortina l’ebbrezza di una prova con il bob a quattro. Le sue sfide.... oltre le colonne d’Ercole dei tempi moderni lo avevano fatto diventare giocoforza un personaggio.

E ogni volta sentiva il bisogno di alzare la posta: così in rapida successione, dopo essere stato fra i primi appassionati di deltaplano della Versilia, aveva voluto provare il lancio con il paracadute in caduta libera da 4000 metri e la guida del go-kart nel deserto. Può bastare per definire Renzo Lucchesi “un temerario”? Può darsi. Ma per completare l’opera volle anche guidare un Mig 29 russo, con optional di velocità supersonica e acrobazie. Dulcis in fundo, l’astronauta non nello spazio ma a terra: è stato infatti il primo civile europeo ad essere ammesso al centro di addestramento spaziale russo. Tutte queste imprese, sempre con il sorriso sulle labbra e addosso in piacere dell’avventura: idealmente gli applausi arrivavano dalle bambine e dai bambini che aveva aiutato a venire al mondo. Ogni volta gli chiedevano il bis. Renzo Lucchesi, ovvero “non sono un esibizionista ma solo una persona molto curiosa”.