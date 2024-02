Lucca Collezionando. Sguardo sul presente tra critica sociale e satira. Ci sarà Marilena Nardi

LUCCA

Si può dare voce a chi ne è privo attraverso il potere di un’immagine? Satira e disegno umoristico si stanno dimostrando oggi più che mai mezzi potenti per comprendere il presente e denunciare le storture della realtà. Tra le più lucide e attive interpreti contemporanee del genere spicca la pluripremiata autrice italiana Marilena Nardi, che il pubblico potrà scoprire o ritrovare a Lucca Collezionando, festival vintage-pop che da sette anni anima la primavera lucchese e che si terrà al Polo Fiere il 23 e 24 marzo. Marilena Nardi è una delle eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo: a fine gennaio, infatti, è stata insignita del Prix couilles au cul 2024, premio per il coraggio artistico nel fumetto, durante l’Off of Off International del Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême: un riconoscimento che va a evidenziare una carriera internazionale strabiliante Lucca Collezionando sarà un’occasione per approfondire la conoscenza delle sue opere, lenti di ingrandimento che permettono di osservare e comprendere la società e i temi che attraversano il dibattito contemporaneo, con un’attenzione a dettagli e argomenti spinosi. "Una buona immagine può contribuire a creare una coscienza diversa" aveva raccontato qualche anno fa in un’intervista, ed infatti le sue illustrazioni mostrano come tutto sia "politico": dalla libertà di espressione alle condizioni dei migranti, passando per le lotte dei lavoratori, gli abusi e le violenze contro le donne.Le vignette di Marilena Nardi costringono a non distogliere lo sguardo, a essere consapevoli, a non dimenticare. Le analisi dei suoi disegni provocano risate, spesso amare o sardoniche, e allo stesso tempo invitano alla riflessione e ad una possibilità di cambiamento, nella società ma soprattutto nella coscienza di chi guarda.Il festival, oltre alla partecipazione straordinaria di Nardi, proporrà al pubblico, anche quest’anno, l’occasione di godere di una rassegna con ospiti speciali. Tra i primi già annunciati, lo scrittore e autore Carlo Lucarelli (grazie alla collaborazione con Cut-Up Publishing), Daniele Caluri, autore dell’originale poster di questa edizione, Giancarlo Alessandrini, maestro del fumetto italiano conosciuto in particolare per essere il "papà" visivo di Martin Mystère, di cui è creatore grafico, autore di tutte le copertine e disegnatore principale per un lungo periodo, e Roberto Diso, uno dei principali disegnatori di "Mister No", la creatura di Guido Nolitta, il nom de plume del grande Sergio Bonelli. Ulteriori novità, ospiti ed eventi saranno annunciati nelle prossime settimane in una vera e propria road to Lucca Collezionando.