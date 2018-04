Viareggio, 2 aprile 2018 - Erano state le donne delle pulizie dell’hotel Astor a trovare sabato pomeriggio, poco dopo le 15, il corpo senza vita di Luca Rovai, medico viareggino di 37 anni che attualmente lavorava nel reparto di psichiatria dell’ospedale Noa di Massa. Quando è stato lanciato l’allarme per il dottor Rovai non c’era purtroppo più nulla da fare. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Rovai è morto per un malore. Luca Rovai abita in città, ma venerdì notte aveva preso alloggio in una stanza del prestigioso hotel Astor sul viale a mare. Era solo, secondo quanto riportato dai carabinieri intervenuti sul posto per gli accertamenti del caso.

La madre di Luca Rovai è Paola Lambelet, direttrice del reparto di medicina dell’ospedale Versilia, ora in pensione; il padre era Daniele Rovai, famoso cardiologo viareggino. La morte del dottor Rovai ha lasciato nel dolore i familiari e choccato i colleghi di lavoro a Massa e i tanti amici a Viareggio.