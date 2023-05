Luca Nannipieri racconta Antonio Canova

Oggi alle 18,30 il chiostro di Sant’Agostino, nel salone dell’Annunziata, ospita il critico d’arte e scrittore Luca Nannipieri (foto) che racconta il genio scultoreo di Antonio Canova. L’evento prende spunto dal libro “Candore Immortale“scritto dal Nannipieri. L’evento è organizzato dalla biblioteca

comunale in collaborazione con l’Istituto Storico Lucchese Sezione “Versilia Storica” e dalla Galleria d’Arte Barbara Paci in veste di storica dell’arte. E’possibile ammirare busti in gesso tratti da opere di Canova concessi da una collezione privata e realizzati grazie a calchi eseguiti sulle sculture originali del maestro di Possagno nel 1800. Un appuntamento per gli amanti della letteratura, dell’arte e della storia.