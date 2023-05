Luca Mori sarà l’ago della bilancia I suoi mille voti fanno gola a tutti In ’pole’ l’accordo con Giovannetti

di Daniele Masseglia

Se è vero che dopo il primo turno la palla torna al centro e si riparte dal risultato di zero a zero, è altrettanto vero che il primo turno dà indicazioni ben precise. A partire dai voti di scarto che dividono i due aspiranti sindaci in vista del ballottaggio del 28-29 maggio. I numeri dicono che tra Alberto Giovannetti e il candidato del centrosinistra Lorenzo Borzonasca ci sia un divario di 1.200 voti. In teoria Giovannetti dovrebbe essere quello più tranquillo e meno bisognoso di apparentamenti, che per legge dovranno essere ufficializzati entro il 21 maggio. Al contrario, Borzonasca sogna la rimonta contando sui 960 voti presi da Luca Mori.

Quest’ultimo potrebbe fare quindi da ago della bilancia. Anche perché è l’unico che potenzialmente potrebbe allearsi con entrambi gli sfidanti, a differenza di Massimiliano Simoni che potrebbe accasarsi solo con Giovannetti e non con il centrosinistra. Più probabile, quindi, che sia Borzonasca a corteggiare Mori. E qui le incognite si moltiplicano perché i buoni rapporti tra Giovannetti e Mori, vedi la stretta di mano in piazza lunedì pomeriggio, fanno pensare a un accordo di cui gli addetti ai lavori vociferano da mesi. Nel frattempo nel centrodestra c’è chi spinge per un’intesa come il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi: "Questi risultati ci spronano a cercare l’unità della coalizione per le prossime sfide. In particolare a Pietrasanta e Massa, comuni in cui le questioni locali hanno penalizzato il risultato complessivo, siamo pronti a sostenere formalmente chi, del centrodestra, è arrivato al ballottaggio, con l’apparentamento".

Infine uno sguardo agli scenari sul futuro consiglio comunale a seconda dell’esito del ballottaggio e senza considerare gli apparentamenti. Nel caso in cui Giovannetti faccia il bis, i 10 seggi di maggioranza andrebbero a 5 consiglieri di Ancora Pietrasanta (Matteo Marcucci, Andrea Cosci, Paola Brizzolari, Lorenzo Giusti, Simone Carducci), 4 Lista Mallegni-Forza Italia (Francesca Bresciani, Ermanno Sorbo, Daniele Taccola, Lora Santini) e uno Lega (Antonio Tognini), e i 6 seggi di minoranza a due consiglieri Pd (Irene Tarabella, Nicola Conti), uno Insieme per Pietrasanta (Andrea Calcagnini), Borzonasca, Mori e Simoni. Nel caso in cui vinca invece Borzonasca, la maggioranza sarebbe composta da 6 consiglieri Pd (Irene Tarabella, Nicola Conti, Claudia Dinelli, Rossano Forassiepi, Alessandro Biagi, Raffaele Berardi), 2 Insieme per Pietrasanta (Andrea Calcagnini, Federico Checchi) e 2 Sinistra Ecologista (Pietro Lazzerini, Gianmarco Simonetti), con l’M5S escluso dai giochi, e la minoranza da 2 consiglieri di Ancora Pietrasanta (Matteo Marcucci, Andrea Cosci), Giovannetti, 2 Lista Mallegni-Forza Italia (Francesca Bresciani, Ermanno Sorbo) e Simoni. Con Mori, pertanto, che resterebbe fuori.

"All’interno della coalizione – dice Borzonasca – ci sono tante anime e voglio valutarle tutte. Non è una partita scontata, con Mori potremmo recuperare quasi mille voti". Da parte sua Giovannetti ringrazia "le oltre 5.200 persone che hanno scelto di dare continuità al nostro progetto, in particolare i 2.266 cittadini che hanno fatto sì che la nostra lista ’Ancora Pietrasanta’, con il 20.75%, sia risultata la più votata. Al centrosinistra, che esulta per il 35% ricordo che nel 2018, con meno liste di supporto, il risultato per loro fu molto più consistente".