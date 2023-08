L’outlet della droga I pomeriggi dei pusher Tra il molo e corso Garibaldi

VIAREGGIO

Viareggio per chi cerca la droga, è come un grande outlet dai prezzi popolari: venditori numerosissimi, imbarazzo della scelta, affollatissimo nei weekend, prezzi anche molto economici per chi sa cercare e una qualità pessima nella maggior parte dei casi. La base della piramide gerarchica del narcotraffico viareggiono è gigante: tutti spacciano e ovunque si può comprare. Partiamo da piazza d’Azeglio. Ibrahim (il nome è di fantasia) si aggira come se nulla fosse. Cappellino calato sulla testa, t-shirt nera e sacoche a tracolla in tinta con il cappellino e le scarpe (manco fosse passato dall’armocromista), fa su e giù tra via dei Barellai, piazza Pea, Corso Garibaldi e poi di nuovo tra i vialetti (tutti sconnessi e impantanati) di piazza D’Azeglio. Ci passa accanto e ci guarda di sbieco. Tenta l’approccio con un misterioso "io conosco te, tu non conosci me", ringraziamo e tiriamo avanti.

È sbruffone. È convinto che quello sia il suo regno. La sua “piazza“. E forse lo è. Ma i suoi movimenti sono osservati. Così, mentre si avvicina a due ragazzi seduti sulla panchina, per offrire la sua merce, i clic della macchina fotografica si sprecano. La mano si allunga rapida. Il passaggio è veloce. Questione di secondi e Ibrahim accelera con il monopattino. Ceduta la dose, deve rifornirsi nuovamente. Fa dei giri, pensando di non essere osservato. Si allunga oltre Corso Garibaldi, taglia per via Battisti. Raggiunge via Sant’Andrea. Si ferma vicino ad una aiuola, si accovaccia e recupera qualcosa nascosto nel verde. Torna indietro, ridiscende per via Giacomo Matteotti, sfreccia per piazza D’Azeglio e si dirige al Molo. Ci sono altri adolescenti. Basta un fischio. Ancora una volta il passaggio è rapido. Sembra che si stiano salutando con nocche contro nocche. "Ciao, Bro!". La pallina scivola da una mano all’altra in un attimo.

Sono le 17 e assistiamo, del tutto inaspettatamente, al “rito“ di distribuzione delle sostanze ai pusher minori, in un angolo dietro all’inizio di via dei Barellai. Ma proprio in quel momento si materializzano due gazzelle dei carabinieri. È un fuggi fuggi generale. In pochi secondi decine di ragazzini si disperdono lungo la Passeggiata, qualcuno s’infila nel primo negozio utile, qualcun altro, nel trans agonistico di scappare, finisce per travolgere alcune anziane che passeggiano e restano basite. Solo per fotuna non finiscono a terra.

Red.Via.