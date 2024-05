Lotta all’indigenza. L’assessore Meciani:: "Col mestiere stagionale non si vive per 12 mesi"

Per la prima volta, dall’annuale report diocesano della Caritas sono stati scorporati i dati della Versilia. O meglio: di Viareggio, Camaiore e Massarosa, dal momento che la Versilia vera e propria ricade sotto la diocesi di Pisa. I risultati sono confluiti in un libretto presentato ieri pomeriggio in Sala di Rappresentanza del Comune, di fronte a una fetta importante del volontariato viareggino.

"I centri di ascolto da cui abbiamo raccolto i dati sono parte integrante di una rete di cui fanno parte anche le associazioni del terzo settore, con cui collaboriamo e con cui condividiamo lo sforzo di provare a contrastare la povertà – ha spiegato don Simone Giuli, direttore della Caritas diocesana –; il report è uno strumento importante che consegniamo al territorio e con cui cerchiamo di ’leggere’ il fenomeno della povertà nella nostra area. In questo senso, i 30 e passa centri d’ascolto che abbiamo attivato sul territorio diocesano sono le nostre ’sentinelle’, e grazie a loro, ogni anno, riusciamo ad avere una fotografia aggiornata della povertà, oltre a una serie di focus su temi specifici. Ed è proprio tramite questa lettura che cerchiamo strade concrete di contrasto al fenomeno. Per questo, siamo sicuri che il report sia uno strumento importante anche per i nostri decisori politici e per chiunque voglia ridurre la disparità sociale sul nostro territorio". Perché il punto da tenere sempre in considerazione è che "Tutto spera", il report per il 2023 della Caritas, non è un mero agglomerato di freddi dati. "Dietro i numeri ci sono storie di persone, di famiglie – sottolinea don Giuli –: per noi è importante questa lettura, e bisogna ricordare che molte persone nascono in contesti di povertà con cui poi devono fare i conti. È importantissimo dove si nasce: quindi, per noi che siamo stati più fortunati, è una responsabilità morale mettersi accanto a chi è in difficoltà".

A proposito di ’decisori politici’, per l’amministrazione di Viareggio è intervenuto l’assessore al turismo e alle attività produttive Alessandro Meciani. Che ha letto il report nazionale e si è appuntato i punti cardine, in particolare fenomeno crescente del "lavoro povero" e i problemi abitativi: "Se ci sono 5,6 milioni di poveri strutturali e non residuali, è chiaro che la situazione desta allarme – le sue parole –; siamo arrivati al punto che in alcune situazioni c’è chi non riesce a riscaldare casa. Per non parlare della grossa fetta di working poor, le persone che pur lavorando non riescono a far quadrare il bilancio familiare. Noi, come amministrazione, abbiamo fatto investimenti sul sociale, in particolare con l’implementazione dell’unità di strada. Ma sappiamo che dobbiamo ancora lavorare per reperire ulteriori risorse, ed è un impegno che stiamo portando avanti. Come assessore al turismo, devo sottolineare che i lavori stagionali non riescono a completare un quadro di 12 mesi di redditività; inoltre, il turismo sottrae abitazioni a un’offerta a canone equo per i cittadini. Per questo l’amministrazione ha portato avanti un lavoro sull’imposta di soggiorno, sull’emersione del nero di chi affittava in maniera non regolare: e questo sta portando i proprietari delle seconde case a valutare altri tipi di redditività per i propri immobili".

Il report della Caritas non è solo di natura quantitativa. Ci sono pure approfondimenti di natura qualitativa. "Quest’anno i focus sono stati tre – spiega la referente Arianna Pisani –: il working poor, che ci interroga come comunità quando il lavoro c’è ma non basta; la povertà educativa che affligge molti bambini, che in famiglia soffronto di deprivazione materiale e di socializzazione; e infine un ultimo focus sul carcere, su cui troppo spesso insistono dei pregiudizi: anche dal carcere emergono storie di persone che hanno affrontato delle difficoltà".

DanMan