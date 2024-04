Lotta all’evasione fiscale. Aumentano gli introiti. Superate le previsioni

Due anni fa la riscossione delle tasse era terminata con un "buco" finale di 200mila euro. Nulla in confronto all’inatteso risultato ottenuto nel 2023, con il Comune che è riuscito a recuperare terreno introitando molto più del previsto, Lo dimostra il saldo finale che ha superato di oltre 700mila euro le aspettative dell’amministrazione comunale e degli uffici, soddisfatti dell’esito di questa meticolosa e delicata attività che ha come obiettivo principale la lotta all’evasione. Il termometro di questo balzo in avanti sul fronte della riscossione è dettato, in particolare, da due voci.

La prima riguarda l’Imu, che ha una platea di utenti più o meno stabile e più facilmente monitorabile dagli uffici. Per il 2022 il Comune aveva messo in conto di incassare 1,1 milioni di euro, ma al 31 dicembre la riscossione si era fermata a quota 919mila euro. Molto meglio invece il 2023, visto che la previsione di incassare 1 milione e 392mila euro è stata ampiamente superata con un totale di 2 milioni e 143mila euro. L’altra voce è rappresentata invece dal Canone unico patrimoniale (Cup), che in pratica riunisce l’ex Cosap e l’ex Tosap. In questo caso si tratta di una una tassa piu estemporanea in quanto include un po’ di tutto, incluso il suolo pubblico che le compagnie telefoniche pagano per un’antenna. Una tassa più variabile, insomma, dimostrata dai dati finali: nel 2022 era stato previsto il pagamento di 1.000 euro ma ne sono arrivati 691, e nel 2023 a fronte della previsione di 103mila euro ne sono entrati invece 125.631. Questo “sbilancio” tra le due annate è frutto di accertamenti su mancati ripristini di scavi o non conformi e mancate comunicazioni su occupazioni d’urgenza del suolo pubblico da parte dei gestori di alcuni servizi. "Sono ormai alcuni anni – dice il vice sindaco e assessore al bilancio Francesca Bresciani – che il nostro impegno sul recupero dell’evasione si attesta su risultati costanti. Nel 2023 ha addirittura superato le previsioni: un’attività fondamentale per garantire risorse in entrata alle casse comunali e soprattutto perché l’evasione sottrae ’benzina’ al funzionamento della cosa pubblica che siamo chiamati ad amministrare con correttezza ed efficienza. Nessuna ’caccia alle streghe’, quindi, ma rispetto ed equità, con la piena disponibilità a dare il necessario supporto affinché ogni cittadino possa fare la sua parte".

Daniele Masseglia