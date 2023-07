Lotta all’abbandono dei rifiuti Più telecamere e agenti in borghese

Aumento di telecamere e di agenti in borghese per stanare gli incivili che abbandonano i rifiuti in barba alle regole dei conferimenti e a tutte le conseguenze in termini di decoro e igiene dell’ambiente. Sarà questa la “ricetta“ che l’amministrazione comunale metterà in campo per contrastare un brutto fenomeno che in estate raggiunge il picco a causa dell’aumento della popolazione. Un tema che ha tenuto banco a un recente incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco Lorenzo Alessandrini, gli assessori Adamo Bernardi (decoro urbano) e Michele Silicani (ambiente), il comandante della polizia municipale Mauro Goduto, il responsabile della Riserva medicea di pesca Gionata Paolicchi e la funzionaria del settore ambiente Consuelo Bonuccelli.

La casistica dell’inciviltà spazia

dal conferimento di rifiuti non differenziati nei cestini all’abbandono di sacchi ovunque, con una certa predilezione per le aree verdi e gli alvei dei fiumi. Senza dimenticare l’abbandono di rifiuti speciali tra cui amianto e vernici. "È una situazione che non siamo più disposti a tollerare: per questo – spiega Silicani – abbiamo deciso un incremento dei controlli, che saranno più serrati grazie anche alla videosorveglianza, così da cogliere in fragrante quanti sono dediti a questi atti di inciviltà ma direi anche delinquenziali, che vanno a creare danno all’ambiente, ai cittadini e alle casse comunali. La rimozione di questo materiale abbandonato senza rispettare le modalità previste per il conferimento, comporta costi aggiuntivi per il Comune e quindi per la comunità". Pertanto verranno utilizzate sempre più le telecamere e agenti di polizia municipale i quali, anche in borghese, saranno pronti a cogliere sul fatto quanti non rispettano le norme di conferimento, applicando così le sanzioni previste. "A questo proposito, per rendere sempre più stringenti i controlli – aggiunge Silicani – si richiede anche la collaborazione dei cittadini, invitati in primis a seguire le procedure della corretta differenziazione dei rifiuti e, quindi, a segnalare casi e responsabili di eventuali abbandoni, un gesto di civiltà per il quale ovviamente garantiremo loro l’anonimato".

Una rete, quella istituita dall’amministrazione comunale, che va a stringersi sempre più attorno a quanti non intendono seguire le norme della raccolta differenziata o che abbandonano i rifiuti sul territorio. Da qui l’invito ai cittadini e ai turisti di seguire il calendario di conferimento di Ersu, per dare il loro prezioso contributo alla tutela dell’ambiente e al decoro del territorio.