Lotta al tumore del colon-retto Screenig nella farmacie comunali

VIAREGGIO

Il tumore del colon-retto è il tumore più diffuso in Italia, rappresentando, infatti, il secondo tumore più comune nelle donne e il terzo negli uomini. Oggi, grazie all’accordo tra l’ASL Toscana Nord Ovest e le farmacie comunali del circuito di Confservizi Cispel Toscana, si potrà prevenire anche grazie ai test nelle farmacie iCare. Il test è semplicissimo da eseguire ed è completamente gratuito. "Lo screening per il carcinoma del colon retto mediante la ricerca del sangue occulto nelle feci rappresenta un intervento di sanità pubblica di dimostrata efficacia in termini di riduzione di mortalità per la neoplasia – dichiara la direttrice generale Maria Letizia Casani –. Nel territorio dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest il programma di screening è attivo in tutte le Zone Distretto ed è offerto a tutti i residenti di età compresa tra 50 e 70 anni che sono invitati mediante lettera personale ad effettuare il test di screening su un unico campione ogni 2 anni".

Un impegno quotidiano dell’ASL che viene rafforzato dall’accordo sperimentale stipulato con le Farmacie Comunali, con l’auspicio che venga esteso a tutto il settore. È questa infatti un tipo di prevenzione che consente di intercettare il tumore fin dai primi stadi, permettendo la massima efficacia dei percorsi di cura. Ed è questa l’occasione per ridisegnare procedure unitarie su tutta l’ASL, anche nelle zone dove grazie ad accordi locali la distribuzione dei kit avviene già, sia in farmacie pubbliche che private, e che continueranno a dispensare i kit per la ricerca di sangue occulto nelle feci in attesa di uniformarsi alle nuove procedure. Infine quest’accordo appena siglato nell’ASL può rappresentare per la Regione Toscana, puntualmente informata dello stato di avanzamento dei lavori, un’esperienza pilota importante da estendere e rafforzare su tutta la Rete Regionale.

"Questo accordo sperimentale – dichiara Alessio Poli, coordinatore del settore Farmacie Comunali di Confservizi Cispel Toscana e direttore di iCare Viareggio – nasce dalla necessità di rendere maggiormente accessibile lo screening ai cittadini, che avranno la possibilità di reperire il kit in una delle farmacie comunali della ASL gratuitamente e senza perdite di tempo. Il servizio verrà attivato nelle prossime settimane in tutti e 5 gli ambiti territoriali dell’ASL (Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno e Viareggio). Le Farmacie Comunali coinvolte nel progetto sono oltre 80. Con l’ASL stiamo già lavorando per raggiungere il secondo obiettivo dell’accordo, per consentire al cittadino la possibilità di consegnare i campioni direttamente in farmacia".