Lotta al cyberbullismo La scuola è in prima fila

Il liceo ‘Chini Michelangelo’ ha vinto, con il proprio progetto ‘Connessioni empatiche’, un bando della regione Toscana relativo al contrasto del fenomeno del cyberbulling, una problematica che è sempre più sentita dalle nuove generazioni. Il professor Matteo Ricci, referente del progetto che coinvolgerà quasi 800 studenti dei licei linguistico, delle scienze umane ed economico-sociale di Lido di Camaiore, illustra le caratteristiche dello stesso: "Si tratta di un’iniziativa molto articolata che si svolgerà, secondo modalita’ diversificate, durante l’intero anno scolastico 202324. Si andrà dalla visione commentata di film sull’argomento, alla lettura di articoli e contibuti multimediali tratti da piattaforme ministeriali. Sono anche previsti incontri tematici con esperti esterni e laboratori per sviluppare competenze digitali e arrivare a un uso critico della rete. Stiamo anche lavorando per organizzare un evento finale in un cinema o teatro per presentare alle famiglie gli elaborati anche digitali prodotti dagli studenti". L’approccio multidisciplinare del progetto lo rendera’ sicuramente motivante per gli studenti coinvolti, che saranno praticamente tutte le classi dei tre licei ad esclusione delle quinte e conferma la grande attenzione del ‘Chini Michelangelo’ per le tematiche, molto diversificate, connesse con il cvyberbullismo. Negli anni scorsi per fare fronte ai disagi legati al cattivo uso di social e rete, il liceo di Lido di Camaiore aveva gia’ svolto attivita’ di supporto tramite sportello psicologico e corsi tenuti in collaborazione con l’ordine dei giornalisti. Con questo ulteriore priogetto, l’obiettivo della scuola in materia e’ di effettuare un’opera di prevenzione universale relativa a queste problematiche.

G.A.