L’ospedale e la cura delle donne. Il Versilia premiato col bollino rosa

Anche l’ospedale Versilia è stato premiato dalla Fondazione Onda con il “Bollino rosa“, conferito ogni anno alle strutture ospedaliere impegnate, in tutte le regioni italiane, nella promozione della medicina di genere, distinguendosi per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili e non solo. "Si tratta di un importante riconoscimento – evidenzia la direttrice generale dell’Asl Toscana Nord Ovest, Maria Letizia Casani – alla qualità dei nostri percorsi, ottenuta grazie alle competenze, all’impegno, alla professionalità e alla disponibilità di tutti i nostri operatori: medici, infermieri, tecnici, ostetriche, personale amministrativo. A tutte queste persone va il mio ringraziamento per questo riconoscimento nazionale, che conferma come la nostra azienda sia in grado di garantire, in tutti i suoi territori, servizi a misura di donna”.