L’Orsa JJ4 Riccardo III e le belve umane

di Ciro Vestita

Triste quanto accaduto in Trentino. La vita di un ragazzo spezzata in modo violento da una “belva”... Ma l’Orsa JJ4 in quel momento proteggeva i suoi tre cuccioli da quello che riteneva una minaccia.

Provo molto dispiacere per il povero ragazzo, ma anche tanta amarezza per mammaorsa. È adesso rinchiusa in una gabbia e probabilmente piangerà per i cuccioli che non vede più, cuccioli che senz’altro senza la mamma saranno morti di fame.

Probabilmente JJ4 verrà abbattuta. Ma così non si fa. Se una valanga uccide delle persone non è che demoliamo la montagna. Se crolla un pino addosso a qualcuno non è che bruciamo il bosco.

Eppure una soluzione per questi animali (pare circa cento) ci sarebbe: trasformare la loro vita da uno stato brado ad uno semibrado. In sintesi individuare un appezzamento di un migliaio di ettari, recintarlo bene e pasturare queste bestie settimanalmente.

Sbaglio? Non credo. In altre nazioni si fa, si elimina il pericolo e gli orsi fanno una vita piu’ che dignitosa.

Ma... sulla cattiveria del mondo animale avrei qualche dubbio. E poiché credo che le belve feroci siano gli uomini... cito il Riccardo III di Shakespeare.

Riccardo il Re sciancato uccide il fratello e ne sposa la moglie Anna la quale però aveva un figlio dodicenne.

Riccardo vede il bambino come un pericolo per i suo regno e decide quindi di ucciderlo... allora Anna lo implora. "Sire – dice Anna – abbiate un senso di pietà ...dopo tutto anche le belve ne hanno...". Lo sciancato risponde: "...ma io non sono una belva e quindi di pietà non ne ho alcuna...".

Questo per spiegare cosa penso io degli umani...