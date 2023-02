Il municipio torna ad infoltirsi come non succedeva dai tempi pre-Covid. L’organico, pari a 167 dipendenti, è tornato infatti ai livelli del 2018 dopo che nel 2021, per vari fattori tra cui i pensionamenti legati a quota 100, il blocco normativo delle assunzioni e quello delle selezioni (causato dalla pandemia), il numero dei dipendenti era sceso sotto 160 unità. "Più energie a servizio dei cittadini – dice il vice sindaco e assessore al personale Stefano Filiè – ma sempre tenendo i conti sotto controllo: in base all’ultima legge finanziaria, il costo del personale di un ente municipale non può superare il 27% della media delle entrate degli ultimi tre rendiconti approvati: a Pietrasanta siamo intorno al 18-19". L’obiettivo ora è ampliare ulterioremente la pianta organica attraverso le graduatorie già composte: "Spingeremo anche sulla formazione ai dipendenti attraverso corsi in presenza e con webinair dedicati ad ogni settore".