Loredana, tessitrice per passione: "Un’arte che non va dimenticata"

Il colpo di fulmine a tre anni quando a Pruno nella casa natale del papà Guido, carabiniere, ha visto le sorelle del nonno che lavoravano al telaio. Le mani della zia Domenica scorrevano sul telaio e trasformavano i filati in oggetti d’arte hanno rapito lo sguardo di quella bambina. Quella bambina è Loredana Barsanti, oggi 70 primavere, insegna telaio alle giovani generazioni. "È una arte che non deve essere dimenticata. È un patrimonio che i giovani devono conoscere. È un linguaggio", racconta con entusiasmo dopo l’esperienza “Penelope va al Museo“ a Seravezza dove tante persone hanno provato a lavorare a un telaio in legno sotto il suo sguardo attento di insegnante.

Loredana Barsanti abita nella zona periferica di Strettoia con il marito Antonio Giannecchini, ceramista. Ha tre telai: uno si smonta e lo utilizza quando va in giro per la Toscana a fare lezioni e dimostrazioni. È stata a Arezzo, Firenze e in altre località. Tessitrice per passione.

"Sono nata a Piobbico, un paesino della provincia Pesaro Urbino dove mio padre faceva il carabiniere. Una zona dove lavorare al telaio è un’arte. Quasi un destino. Poi la mia famiglia è tornata in Versilia dove per 40 anni ho insegnato in diverse scuole elementari. Facevo già la maestra quando ho deciso di fare il corso di telaio a Cardoso e da allora, soprattuto da quando sono in pensione, insegno a tessere"

A chi ha insegnato questa arte?

"Negli anni ho portato il telaio nelle scuole. Tante generazioni hanno conosciuto l’arte della tessitura. Ma anche gli adulti sono appassionati. Vado dove mi chiamano e dove organizzano dimostrazioni e iniziative. Sono tante le persone che si incurioscono. Mi è capitato di avere anche qualche uomo che ha voluto fare questa esperienza".

Cosa significa per lei tessere?

"È passione. Stare al telaio mi ricongiunge con il mio femminile, mi dà energia. Insegnare questa arte antica mi permette di stare con gli altri. È un’arte che deve essere tramadanta alle giovani generazioni, rappresenta memoria e i manufatti raccontano le tradizioni e le emozioni di un territorio. I filati diventano storia, tradizione. Nell’evento che abbiamo fatto a Seravezza il telaio ha animato il museo. Una decina di ore di prove gratuite che hanno incontrato il piacere e la curiosità dei visitatori. Con me c’era una altra tessitrice Teresa Barsi".

La prossima iniziativa?

"Penelope “tornerà” al Museo di Seravezza anche il 25 e 26 maggio per questa operazione culturale, di recupero, condivisione e valorizzazione delle tradizioni locali ma non è escluso che possano in futuro partire anche dei corsi", spiega Loredana Barsanti.