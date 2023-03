L’opposizione si spacca sul caso medici

A Massarosa l’opposizione è divisa in due tronconi ben distinti. A ricordarlo una volta in più sono i capogruppo di Lega (Nicola Morelli) e Per Massarosa (Marzia Lucchesi), che sottolineano come l’attacco ai medici di base dei giorni scorsi sia stato lanciato dalla sola Fratelli d’Italia. "Vorremmo precisare che i consiglieri d’opposizione a Massarosa sono sei e che l’attacco ai medici di base è stato firmato solo da due, quindi un terzo di tutta l’opposizione – spiegano –; tra l’altro, al gruppo consiliare di ’Per Massarosa’ appartiente il dottor Bertolaccini, medico apprezzato e stimato in tutto il comune. Affermare genericamente che dall’opposizione arrivino solo bugie ci è sembrato poco opportuno – continuano – e anche poco corretto per quei due terzi dell’opposizione che non hanno firmato nessun attacco ai medici di base".

RedViar