L’opposizione contesta il bilancio "La nuova tassa di soggiorno complicherà la vita a chi affitta"

"La tassa di soggiorno comporterà responsabilità non da poco per chi affitta la casa ai turisti". I consiglieri Umberto Buratti, Rachele Nardini, Emanuele Tommasi e Daniele Galleni del gruppo Amo Forte, elencano i motivi del voto contrario al bilancio di previsione 2023: in primis l’introduzione della tassa di soggiorno. "Il nostro è un paese che, a differenza degli altri – evidenziano – chiude ogni anno il consuntivo con avanzo di amministrazione importante che potrebbe consentire di abbassare la tassazione per i cittadini. Al contrario viene introdotta questa nuova imposta che oltre a non essere gradita dai nostri ospiti, che devono pagarla, impone anche una serie di obblighi a carico degli albergatori o dei fortemarmini che affittano le loro case per un periodo inferiore a 30 giorni. Con le responsabilità connesse: infatti il cittadino diviene responsabile d’imposta, perché maneggia denaro pubblico, ed è sanzionabile nel caso non versi, o versi in modo errato, l’imposta. Siamo poi contrarissimi alla demolizione della Greppia – incalzano – riteniamo sia più utile e rispettoso, per la memoria storica del Forte, procedere alla suo recupero e ristrutturazione, creando la piazza nella parte interna del lotto. Ci ha stupiti fortemente non leggere né nelle relazioni politiche né nei capitoli di bilancio una previsione di spesa per la caserma dei carabinieri. È stato invece previsto l’ampliamento del Giardino d’inverno della Villa Bertelli per avere una sala di sole 500 persone. Proponiamo la creazione di uno spazio comprensoriale che accolga almeno 20003000 persone, capace di rilanciare il turismo in inverno.

Siamo anche contrari allo spazio Alzheimer poiché si va a sprecare terreno vergine vicino al camposanto quando si potrebbe recuperare l’immobile dei Frati a Vittoria Apuana in collaborazione con la Fondazione Vittorio Veneto. Noi vorremmo non solo un diurno, ma uno spazio che accolga anche una rsa e soprattuto il Dopo di Noi. Sul bilancio – conclude Amo Forte – non sono state inserite risorse per i prossimi tre anni neppure per la sede della Misericordia o per la Contrada Il Ponte. Per le ristrutturazioni degli alloggi di edilizia pubblica in bilancio ci sono solo 300mila euro, utili a imbiancare le facciate".

Francesca Navari