L’opera di Pierotti sarà ripristinata L’artista riceve il sostegno di Sgarbi

L’ascia di guerra è stata sotterrata alla presenza del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, ponendo fine a una querelle durata la bellezza di quattro anni. La scultura “Oltre le radici“ dell’artista pietrasantino Stefano Pierotti realizzata per i 50 anni dell’associazione “Lucchesi nel mondo“ non verrà rimossa. Al contrario, sarà ripristinata in modo da restare in mezzo alla rotatoria di piazzale Boccherini. Il tutto sancito da un blitz a sorpresa, con tanto di stretta di mano, da parte di Pierotti, Sgarbi e il sindaco di Lucca Mario Pardini.

Salvo ulteriori colpi scena, termina così il lungo contenzioso che aveva visto Pierotti modificare l’opera per protesta contro una location diversa da quella pattuita all’inizio (dentro le mura di Lucca). Prima tagliando le foglie dell’albero, poi incidendo la frase di Pasolini “Oggi è domenica, domani si muore“ e infine conficcando le foglie nell’erba dopo averle colorate con una tinta rosso-sangue. Pardini ha annunciato infatti che le foglie verranno rimesse al loro posto in modo da consentire a Pierotti di donare finalmente l’opera al Comune. Con Sgarbi, dicevamo, nel ruolo di paciere. "Avete un Banksy lucchese – ha detto – e gli rompete pure le scatole.. La scrittura è come una lavagna e quello che ha fatto Pierotti al massimo può essere sanzionato con una multa, non certo con la rimozione del monumento che non può essere messo in discussione e che oltretutto è bello, ha una sua dignità stilistica e l’autore continua a interagire con la sua opera, che abbellisce tra l’altro la rotatoria". Pierotti è rimasto positivamente impressionato dalle parole di Sgarbi: "Se questa è l’ultima scritta che faccio sul monumento? Penso di sì, sono stanco. E del resto avevo già dato la disponibilità a farla finita ripulendolo, poi alcune promesse su una mostra non sono state mantenute".

Daniele Masseglia