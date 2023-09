L’opera di Marina Biolo nella Cappella Marchi

Fino al 24 settembre lo Spazio Cappella Marchi ospita la mostra di Martina Biolo “Ti guardo e ti vedo diverso” curatore Giorgia Munaron, direzione artistica Lorenzo Belli. ( in foto). Si presenta un’installazione che l’artista ha concepito per il luogo realizzata grazie alla collaborazione con Rossetti Group di Rozzano, Milano. L’allestimento emozionale di Martina Biolo mira a valorizzare la chiesa e celebrare il legame che si crea e intensifica tra i luoghi e l’essere umano che osserva e trasforma. La mostra è visitabile ad ingresso libero da venerdì a domenica 17.30-21.00. L’immobile della Chiesa della Madonna del Carmine, di proprietà del Comune è gestito da Alkedo aps che ogni anno offre la possibilità di esporre a giovani promesse under 35 del panorama italiano.