L’onorevole Marco Simiani: "Rivendichiamo il riconoscimento. Ma senza fondi è solo una targa"

Quando è arrivato a Viareggio, all’inizio del 2021, come commissario della segreteria viareggina del Partito Democratico, il Politeama era già chiuso. Da due anni abbondanti. "Ma anche se sono originario del grossetano, da bambino, e poi da ragazzo, in questo cinema-teatro ho visto tanti film – racconta l’onorevole del Partito Democratico Marco Simiani –. Se non sbaglio l’ultimo è stato E.T.". L’extraterrestre. Un po’ come venne percepito lo stesso Simiani dalla corrente dei “bonacetiani“ quando arrivò in via Regia per stringere l’accordo elettorale a sostegno della candidatura a sindaco bis di Del Ghingaro. E poi dai “delghingariani“, quando la coalizione si è rotta e il Pd è passato all’opposizione. Altri tempi.

Onorevole Simiani, il PD si è riconosciuto il merito di aver fatto inserire anche il Politeama nell’elenco dei 408 teatri Monumento Nazionale.

"Perché è andata così. E se ha pazienza le riepilogo l’iter".

Certo, dica.

"In commissione cultura la maggioranza di centrodestra ha presentato un provvedimento che conteneva un elenco di 47 teatri ritenuti meritevoli del riconoscimento. Scelti non su un criterio chiaro, ma in base alle singole sensibilità dei colleghi. Allora il Pd ha contestato questo sistema e ha presentato 20 emendamenti al testo, uno per Regione, con i quali venivano individuati tutti i teatri meritevoli del riconoscimento. Per età, storia, programmazione culturale... A quel punto, probabilmente per non vedersi “scavalcata a sinistra“, la maggioranza ha accettato di concordare con l’opposizione un emendamento che contenesse alcuni criteri. E così l’elenco è stato ampliato. Se non avessimo presentato in commissione gli emendamenti il centrodestra avrebbe lasciato il testo della proposta invariato e il teatro Politeama non sarebbe diventato monumento nazionale".

Il Politeama, però, da cinque anni vive solo nei ricordi. E allora questo riconoscimento non le sembra come una ciliegina, ma senza la torta?

"Per questo avevamo discusso dell’opportunità di dotare questa legge di un fondo, di stanziare finanziamenti pubblici per supportare la rinascita fisica di alcuni teatri, quello di Viareggio non è il solo chiuso di quell’elenco, e la programmazione culturale di quelli in attività. Non è andata così, e per questo al momento del voto alla Camera ci siamo astenuti. Non per i teatri, ma perché il testo della proposta di legge, a parer nostro, era nato male".

E come si può aggiustare?.

"Da parte nostra ci sarà una sollecitazione, energica, verso tutte le istituzioni affinché si trovino i soldi per sostenere i teatri. Ho letto le interviste che avete realizzato in questi giorni, e sono perfettamente d’accordo: il Politeama è centrale nelle vita culturale, sociale e ricreativa di Viareggio. E questo riconoscimento non può rimanere soltanto un targa".

A proposito di cultura. É di sua iniziativa la proposta di legge per l’istituzione di un Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. A che punto è arrivato l’ iter?

"Sì, un museo in cui raccogliere tutte le testimonianze di quella notte, la battaglia civile di questi 15 anni e gli atti del processo. Un Museo vitale nel quale, in collaborazione con l’Università, organizzare convegni e lezioni dedicate alla sicurezza. La proposta, però, non è ancora stata discussa. Ne ho parlato anche con gli altri deputati toscani, in particolare con l’onorevole della Lega Elisa Montemagni. Siamo pronti anche a ritirare la nostra proposta e a condividerne una nuova con la maggioranza. Sarebbe importante se questo risultato fosse il frutto di un lavoro condiviso".

Martina Del Chicca