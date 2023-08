L’omaggio al grande Molière Stasera va in scena l’"Avaro"

Dopo aver dato spazio alla grande musica italiana e aver fatto il pieno di pubblico per i concerti di Umberto Tozzi e Massimo Ranieri, il cartellone del 44° Festival La Versiliana, firmato da Massimo Martini, torna ad accogliere la prosa con un grande classico. Per la serata di Ferragosto sul palco del grande teatro immerso nella pineta di Marina di Pietrasanta sarà in scena “L’Avaro” di Molière nella versione diretta ed interpretata da Andrea Buscemi. Inizio alle 21.30 con ingresso a pagamento. L’occasione è importante perché quest’anno si festeggia il 350° della scomparsa del gran commediografo francese, autentica gloria nazionale unanimemente riconosciuto come caposaldo del teatro di tutti i tempi. Buscemi interpreta il vecchio Arpagone roso dal vizio della taccagneria. Musiche originali di Niccolò Buscemi. Produzione targata Compagnia Tiberio Fiorilli di Bari.