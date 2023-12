Locale di prossima apertura seleziona un bartender

1 BARTENDER

Si ricerca la figura di un/una bartender per prossima apertura del Bar Ristorante Stajo sito in via Italica, Lido di Camaiore. Esperienza triennale, da assumere nella fascia degli aperitivi. Sarà praticato contratto Cnl di categoria con prima assunzione a tempo determinato tramutabnile in indeterminato. Cv: [email protected]

2 BARISTI

Bagno “La Perla ” a Forte dei Marmi cerca, non indispensabile esperienza , gradita conoscenza lingua inglese, 1 barista part-time1 barista full time su turni flessibili ,6 giorni su 7, da concordare stagione 2024 . Cv a [email protected]

CUOCO/A

Ristorante “La Pineta” a Marina di Pisa cerca per preparazione antipasti, primi e secondi piatti. Esperienza di 3-4 anni nella mansione, automunit*. Orario da concordare. Da gennaio 2024 a gennaio 2025. Cv a [email protected]