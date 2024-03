Lo stop della Soprintendenza

Nebbia fitta sui tempi di avvio dei lavori di ristrutturazione di piazza Cavour, che la Mercato Srl ha ottenuto in concessione dal Comune in cambio di un investimento da 7milioni di euro per il recupero dell’area. A tenere in ostaggio l’apertura del cantiere (nel 2024 le logge avrebbero dovuto festeggiare la fine dei lavori, che non sono ancora partiti) è la questione dei chioschi, solo 6 su 29 quelli autorizzati dalla Soprintendenza. Vincolo che ha fatto sballare il piano economico del progetto realizzato dal privato, e che ha dunque frenato ogni programma. Adesso il Comune sta cercando con le Belle Arti un “piano B“, ma l’intesa ancora non c’è.