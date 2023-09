Lo stile versiliese sul red carpet. L’abito di Donzella sfila a Venezia

Forte dei Marmi, 8 settembre 2023 – La sartorialità da red carpet racconta lo stile versiliese. Francesca Carollo, giornalista e volto noto del programma televisivo Quarto Grado, in occasione del Festival del Cinema di Venezia ha infatti sfoggiato un abito di Martina Donzella, giovane stilista viareggina con boutique nel centro di Forte dei Marmi. Un capo in pizzo con gonna lunga e bustier che ha esaltato la femminilità della nota protagonista del programma di inchiesta di Rete Quattro, letteralmente folgorata dall’estro creativo di Martina e dalle collezioni che portano il suo nome. "Ci siamo conosciute per caso – racconta la stilista versiliese – in occasione di una sfilata che feci nell’estate 2022 al bagno Alpemare. Francesca Carollo si complimentò subito per i miei lavori e il mio brand e, successivamente, mi chiese un abito da indossare per il red carpet di Venezia. Quest’anno mi ha contattato nuovamente vista anche la eco mediatica che aveva riscosso il suo look. Mi ha chiesto di visionare un vestito lungo e spiccatamente femminile, sintetizzando quello che poi è il mio stile. Così le ho inviato via whatsapp foto e video di alcune recenti creazioni e lei, corteggiatissima da molti brand, ha confermato la fiducia scegliendo un abito da sera lungo di colore rosa".

I primi scatti postati dalla Carollo sui social hanno letteralmente registrato un interesse da parte delle fashion addicted alle quali quelle linee a sirena – abbinate allo scintillio di accessori in argento – non sono affatto passate inosservate. E il giorno stesso della passerella di Venezia, a Martina Donzella sono arrivati ben due ordini on line per garantirsi lo stesso identico abito. "Francesca Carollo – aggiunge la stilista – racchiude al meglio il mio concetto di donna e femminilità, rappresenta al 100% il mio brand. Ad oggi non è un priorità salire sul red carpet di Venezia fisicamente, ma sapere che un mio abito sia li, mi riempie di gioia. E seguire i gusti di chi si affida alle tue capacità è il valore aggiunto che permette poi che un vestito venga indossato con uno charme differente. Per me si tratta di piccoli importanti traguardi, ma sono pronta a farne tanti altri, nonostante la fatica, per far conoscere le mie realizzazioni e, soprattutto per promuovere, anche nel mondo, il concetto di un ricambio generazionale che vuole portare avanti il made in Italy". Infatti Martina Donzella è già pronta ad esportare le sue collezioni a Dubai, in Usa, in Svizzera e in Olanda.

Francesca Navari